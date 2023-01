Nach 20 Jahren ist die finanzielle Förderung für das Quartiersprojekt „Sozialer Zusammenhalt“ in Oggersheim-West im vergangenen Jahr ausgelaufen. Dafür, dass die Erfolge der Quartiersarbeit jetzt nicht einfach verloren gehen, hat sich der Ortsbeirat Oggersheim in seiner jüngsten Sitzung stark gemacht.

Angestoßene und bewährte Projekte sollten weiterlaufen, wo nötig, eben an anderen Orten, waren sich Mitglieder aller Fraktionen mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) einig. „Im Quartier ist viel geschaffen worden in dieser Zeit. Das darf jetzt nicht einfach verloren gehen“, meinte Ortsbeirat Hans-Uwe Daumann (Grüne), der das Thema mit einem Antrag auf Fortsetzung der Quartiersarbeit auf die Tagesordnung gebracht hatte. In der Sitzung des Ortsbeirats erntete er damit allseits Zustimmung.

„Das ist schon ein harter Schnitt jetzt mit dem Ende des Quartiermanagements. Das Erreichte sollte nicht verloren gehen“, pflichtete ihm CDU-Ortsbeirat Alexander Weih bei. „Es ist wichtig, dass im Quartier weiter ein Anlaufpunkt besteht“, betonte auch Ortsvorsteherin Weiler. Hier gebe es das Problem, dass mit den Räumen des bisherigen Quartiersmanagements im Comenius-Zentrum auch ein Ort für mögliche Treffen wegfalle, nannte Andreas Gebauer (CDU) eine konkrete Schwierigkeit.

Weitere Veranstaltungen geplant

Sie werde sich dafür engagieren, die bisherigen Gemeinschaftsprojekte weiterzuführen, machte die Ortsvorsteherin deutlich. So soll es das Stadtteilfest „Ganz normal anders“ in jedem Fall weiter geben. Auch das Frauenfrühstück soll weiter stattfinden und dazu ins Seniorenwohnheim Ernst Lorenz-Haus umgesiedelt werden, kündigte Weiler an. Ein nächstes Treffen sei im Februar geplant. Dass die Beteiligung beim letzten Mal nicht groß war, führt die Ortsvorsteherin darauf zurück, dass viele Frauen wohl nicht über den Ortswechsel informiert waren.

Weitergehen solle die Arbeit auch im „Mitmachgarten“ am Comenius-Zentrum, der Arbeitskreis Soziales treffe sich im April wieder, kündigte Weiler an. „Der Außenbackofen in der Kerchensteinerstraße ist ganz wichtig, hier hoffe ich auf Fortsetzung“, meinte die Ortsvorsteherin und regte dazu sogleich Aktivitäten wie ein gemeinsames Pizzabacken an. „Vielleicht beim Dreck-Weg-Tag?“, nahm Johannes Moeller (Grüne) den Ball sofort auf. Offensichtlich wurde der verbreitete Wunsch, hier eine Aktion zu machen. Sie wolle an der Sache weiter dranbleiben und informieren, wenn es Konkretes gebe, sagte Weiler.

Wie die Stadtverwaltung in ihrer schriftlichen Antwort an den Ortsbeirat auf die Grünen-Anfrage zum Quartier Oggersheim-West mitgeteilt hat, wird die Fortführung der sozial-integrativen Projekte sehr begrüßt. Angesichts der Haushaltslage sei es der Verwaltung aber nicht möglich, weitere Förderungen zu bieten, „seien sie auch noch so sinnvoll“, da es sich um eine „freiwillige Leistung“ handeln würde, hieß es in der Antwort.

Stauder neue Stellvertreterin

In der Ortsbeiratssitzung gab es auch eine wichtige Personalie: Die 53-jährige Physiklaborantin Birgit Stauder (CDU) wurde von den Ortsbeiratsmitgliedern mehrheitlich zur stellvertretende Ortsvorsteherin von Oggersheim gewählt. Stauder folgt damit ihrer Parteikollegin Monika Kanzler nach, die sich aus dieser Funktion zurückgezogen hatte. Die 53-Jährige ist seit einigen Jahren Mitglied im Ortsbeirat und im Vorstand der CDU Oggersheim sowie im Kreisvorstand der Union.