Die Jazz-Band South West Oldtime All Stars wird am Freitag, 6. September, ab 19.30 Uhr die Nussknacker-Suite in neuem Gewand von Duke Ellington, dem legendären Jazzmusiker, im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum aufführen.

Die South West Oldtime All Stars („SWOAS“) haben seit ihrem Debüt-Konzert 2018 in Mannheim hunderte Auftritte absolviert und sich inzwischen als feste Größe in der europäischen Traditional-Jazz-Szene etabliert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Auf ihren ersten beiden CD-Veröffentlichungen befasst sich die Gruppe ausschließlich mit dem Repertoire der musikalisch wichtigsten Projekte der Jazz-Legende Louis Armstrong, den Hot5 und Hot7.

Für den Kultursommer 2024 – und passend zum 125. Geburtstag des legendären Jazzpianisten Duke Ellington – habe Felix Fromm, Posaunist der South West Oldtime All Stars, die Nussknacker-Suite von Pjotr Tschaikowsky beziehungsweise Duke Ellington für die Band neu arrangiert. Ende der 1920er Jahre habe Ellington mit den Aufnahmen seiner „small bands“ den Grundstein für spätere Big-Band-Erfolge gelegt. Zahlreiche weltbekannte Titel wie Mood Indigo, Caravan oder DigaDigaDoo aus dem frühen Repertoire würden nun von den „SWOAS“ zu Gehör gebracht.