Ludwigshafen. „Seit Corona sehe ich die Dinge anders“, sagt Sonja Tippelt. Die Degenfechterin der TSG Friesenheim wirkt nachdenklich. „Viele Menschen in meinem Umfeld können seit der Pandemie ihren Sport nicht mehr in gleichem Maße ausüben wie vorher oder sie erreichen nicht mehr das notwendige Fitness-Niveau. Ich bin deshalb dankbar für jedes Training, jedes Turnier.“

Demut und Dankbarkeit statt Druck. Und das in einer so wichtigen Phase der Saison. Am 21. Mai geht Sonja Tippelt bei der Veteranen-Europameisterschaft im französischen Thionville