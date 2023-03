Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Munden-heim Songül Eroglu getroffen. Die 39-Jährige lebt seit 15 Jahren im Stadtteil West und arbeitet in einem Schreibwarenladen am Mundenheimer Kreuz.

Sie stammen aus der Türkei?

Ja, aus einem kleinen Dorf. Dort habe ich vor allem auf dem Feld gearbeitet. Mein Vater ist gestorben, als ich ungefähr elf Jahre alt war, und meine