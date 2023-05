Der Ludwigshafener Stadtrat muss sich in einer Sondersitzung Anfang Juni erneut mit der Finanzlage der Stadt auseinandersetzen. Grund: Das Land erhöht den Druck auf hoch verschuldete Kommunen, deren Haushalt nicht ausgeglichen ist. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) rechnet daher nicht damit, dass die Finanzaufsichtsbehörde ADD den Ludwigshafener Etat für 2023 genehmigen wird. Nach einigem Hin und Her hatte der Stadtrat mit einem Sparpaket Mitte März das Haushaltsloch von 98 Millionen auf 31 Millionen Euro reduziert. Doch nach den jüngsten Vorgaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums dürfte das nicht reichen. Auch eine Verständigung mit der Finanzaufsicht über einen unausgeglichenen Haushalt mit Auflagen scheint nicht mehr möglich. Ohne genehmigten Haushalt kann Ludwigshafen nur sehr eingeschränkt Geld ausgeben. Ein weiteres Druckmittel der Finanzaufsicht ist, dass keine Zuschüsse an Kommunen mehr fließen sollen, wenn diese ihre Projekte nur mit ständig neuen Schulden finanzieren können. Kämmerer Schwarz schlägt deshalb in einem internen Schreiben an die Stadtratsfraktionen Alarm. Aus seiner Sicht müsse der Bau der neuen Stadtstraße als Ersatz für die Hochstraße Nord auf den Prüfstand gestellt werden. Auf die Bürger könnten zudem weitere Steuererhöhungen zukommen. Auch ein weiteres Sparpaket scheint unausweichlich.