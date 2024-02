Der Vorschlag der SPD-Stadtratsfraktion nach einem Sonderplan für Ersatzpflanzungen von gefällten Bäumen wird von der FWG-Fraktion „uneingeschränkt begrüßt“. Die rasche Realisierung des Plans halten die Freien Wähler indes „für vollkommen unrealistisch“. Um die Anzahl von gepflanzten Bäumen zu erhöhen, hatte die FWG für die Stadtratssitzung am 26. Februar beantragt, ein Projekt zur Gewinnung von privaten Baumspendern zu starten. So könnten nach der Geburt ein „Lebensbaum“ gepflanzt werden oder für Verstorbene ein „Baum der Erinnerung“. Die Finanzierung sollte überwiegend durch Bürgerspenden erfolgen. Aus Kostengründen habe es die Stadtverwaltung dennoch abgelehnt, den entsprechenden Antrag überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen, wie FWG-Sprecher Rainer Metz berichtet. „Wie dann ein sehr wünschenswerter Sonderplan für Baumfinanzierungen erfolgen soll, steht wohl in den Sternen, es sei denn, es tauchen plötzlich Fördergelder ungeahnten Ausmaßes auf“, schlussfolgert er.

„Hektisch eingebracht“

Für die FWG hat der SPD-Vorschlag kein Fundament. Er sei nur als Reaktion auf die FWG-Initiative „hektisch eingebracht“ worden. Die FWG fordert nun Klarheit von der Verwaltung, wie viele Bäume in den letzten fünf Jahren gefällt, wie viele in dieser Zeit als Ersatz nachgepflanzt wurden und wie die Verwaltung die Differenz ausgleichen will, aufgeteilt jeweils nach Straßenbäumen und Bäumen außerhalb, etwa in Parkanlagen.