Das Impfangebot im Landesimpfzentrum Ludwigshafen in der Walzmühle wird bis Donnerstag, 9. September 2021, fortgesetzt. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilt, können sich damit auch in den kommenden Wochen Menschen ab dem zwölften Lebensjahr ohne vorherige Anmeldung im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen: immer montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9.30 bis 18.30 Uhr. Um das Angebot nutzen zu können, müssen die an einer Impfung Interessierten in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten.

Zweitimpfung innerhalb von 21 bis 35 Tagen

Zum Termin mitzubringen ist der Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – der Impfausweis. Minderjährige müssen für die Impfung von einer sorgeberechtigten Person in die Walzmühle begleitet werden und sollten nach Möglichkeit ebenfalls ihren Impfpass dabeihaben. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, erfolgen ausschließlich Erstimpfungen, wobei die dann Geimpften bei ihrem Besuch direkt einen Termin für die Zweitimpfung erhalten. Diese stehe dann innerhalb der nächsten 21 bis 35 Tage an.

Die für Sonder-Impfaktion verwendeten Dosen stehen nach Aussage der Verwaltung aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung. Das Angebot gelte, solange der Vorrat an Impfstoff reicht. Verwendet würden mRNA-Impfstoffe.