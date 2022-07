Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Bezirk der Agentur für Arbeit ist im Juli zwar im zweiten Monat in Folge gestiegen. Das führt Geschäftsführer Daniel Lips aber auf die Betreuung ukrainischer Flüchtlinge und Sondereffekte zurück.

„Die Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung bei Gaslieferungen haben mit dem aktuellen Anstieg der Arbeitslosigkeit nichts zu tun“, schreibt Lips im aktuellen Monatsbericht. Arbeitgeber würden Personalentscheidung daran noch nicht ausrichten. Über die administrative Übernahme der Geflüchteten von den Kommunen hinaus liefen zur Jahresmitte befristete Arbeitsverträge und Ausbildungsverhältnisse aus. Dem stehe ein breites Stellenangebot in der Region gegenüber, das Arbeitssuchenden neue berufliche Perspektiven biete.

Ende Juli waren im gesamten Bezirk 14.796 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 546 mehr als im Vormonat. 9456 (plus 341) Langzeitarbeitslose und ukrainische Flüchtlinge werden im Jobcenter Vorderpfalz betreut, 5340 (plus 205) in der Agentur. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf nun 6,4 Prozent.

Im Juli konnten 2783 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Neu erfasst wurden 3330 Frauen und Männer, 462 mehr als vor einem Monat und 545 mehr als vor einem Jahr. Anders der Trend in der Stadt Ludwigshafen: Dort waren im Juli mit 8022 Personen 193 mehr arbeitslos gemeldet als im Vormonat, allerdings 1017 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 8,6 Prozent. Dem Arbeitgeber-Service wurden im Juni 348 neue Jobangebote in der Stadt gemeldet, 96 mehr als im Vormonat. Der Bestand umfasst aktuell 1876 Stellen.