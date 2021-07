Ohne vorherige Anmeldung können sich Erwachsene ab 18 Jahren in der kommenden Woche im Impfzentrum in der Walzmühle gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können etwa 50 Menschen pro Tag eine Impfung erhalten – und zwar von Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Verwendet werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Pass und, wenn vorhanden, der Impfausweis.

Laut Stadtverwaltung stehen die Impfdosen für die Aktion aufgrund von abgesagten Terminen zur Verfügung. „Ich möchte alle, die noch nicht geimpft sind, dazu ermutigen, diese Chance zu nutzen und sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen“, teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in einer Presseerklärung mit.

Sonderimpfaktion auch an der Hochschule

Parallel zu der jetzt angekündigten Aktion, für die sich Ludwigshafener Bürger ab 18 Jahren ab Montag beim Landesimpfzentrum einfinden können, läuft seit Mittwoch auch an der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) eine Sonder-Impfaktion für junge Erwachsene ab 18 Jahren. Aus ihren Beständen hatte die Landesregierung für sechs rheinland-pfälzische Hochschulstandorte insgesamt 30.000 Impfstoffdosen des Mainzer Herstellers Biontech bereitgestellt. 5000 davon werden an der HWG noch bis Mittwoch, 14. Juli, in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim an Studenten, Azubis und Schüler von weiterführenden Schulen verimpft. Impfwillige können sich unter https://anny.co/b/hochschule-ludwigshafen-impftermine registrieren. Die Zweitimpfungen an der HWG erfolgen Mitte August.