Die Sonder-Impfaktion im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle wird auch in der kommenden Woche am Dienstag, 20. Juli, sowie am Mittwoch, 21. Juli, fortgeführt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können sich an diesen Tagen Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, jeweils in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Durchgeführt werden ausschließlich Erstimpfungen, das Angebot gilt laut Stadtverwaltung, solange der Vorrat reicht. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna, zur Impfung mitzubringen sind der Personalausweis oder der Pass sowie der Impfausweis. Die Impfdosen für die Aktion stehen nach Angaben der Verwaltung aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung. Die zum Wochenanfang gestartete Impfaktion, die in dieser Woche bis Freitag täglich zwischen 15 und 17 Uhr läuft, sei ein Erfolg. Am Montag hätten 120 Menschen in der Walzmühle eine entsprechende Impfung erhalten, am Dienstag seien es knapp 100 gewesen.

Laut Landesuntersuchungsamt lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) in Ludwigshafen am Mittwoch bei 8,7 (Vortag: 9,3). Für den Rhein-Pfalz-Kreis wurde der Wert 21,3 (Vortag: 16,8) gemeldet. Bei 9,0 (7,4) liegt der Wert in Mannheim.

13 Neuinfektionen in der Region

Laut Gesundheitsamt gibt es in der Region – Stand Mittwoch – 148 akute Corona-Infektionen, 13 mehr als am Vortag: 66 in Ludwigshafen (+2), 53 im Kreis (+8), 20 in Speyer (+3) und unverändert 9 in Frankenthal.