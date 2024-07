Die erste RHEINPFALZ-Sommertour ist am Samstag, 20 Juli. Redaktionsmitglieder joggen mit Lesern gut zehn Kilometer durchs Maudacher Bruch. Treffpunkt: 9.45 Uhr, Parkplatz im Süden des Bruchs in der Gartenstadt schräg gegenüber der Kreuzung Maudacher/Meckenheimer Straße. Von dort aus geht’s auf den Großen Rundweg. Anmeldung: Per E-Mail an sommertour-lu@rheinpfalz.de. Die maximal 20 Teilnehmer werden ausgelost und verständigt.

Die weiteren Touren finden Sie hier.