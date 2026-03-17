Wenn der Schneemann brennt, ist der Winter vorbei. Auch beim 114. Sommertagszug wurde er in Oggersheim verbrannt. Doch der Schneemann verhielt sich nicht wie geplant.

Vor zahlreichen Kinderaugen ist am Sonntagmittag der Winter symbolisch mit einem Schneemann aus Stroh verbrannt worden. Um jede Jahreszeit gebührend zu feiern, gestalteten die Kindertagesstätten Christ König und Orangerie sowie die Familien Achtelik und Beck vier Jahreszeitenwagen, mit denen Jung und Alt mehrere Runden vor der Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt zog.

„Ich freue mich, dass der Winter endlich vorbei ist und ich endlich mal wieder Fahrrad fahren kann – ohne Stützräder“, sagt die sechsjährige Angelina Minnelli. Sie besucht die katholische Kindertagesstätte Christ König und ist beim Sommertagszug mit ihrer Gruppe unter der Anleitung von Erzieherin Olga Eberle für den Herbst verantwortlich. Auf dem Bollerwagen steht in der Mitte ein Korb mit Möhren und Tomaten. Darunter liegt Stroh auf dunklem Leinen ausgelegt, in das Sonnenblumen und orangefarbene Blätter gesteckt wurden. Ein Sack mit Kartoffeln und Zwiebeln bildet das Schlusslicht des herbstlichen Festwagens. Von hinten lächelt ein am Korb befestigter, gebastelter Drache den Vorbeiziehenden in der Kirchenallee entgegen. Drachen aus Krepppapier, verziert mit bunten Pfeifenreinigern, baumeln von vielen Stäben, die die Kinder beim Tanzen und Singen durch die Luft schwingen. Mehrere Wochen hätten sie daran gewerkelt, berichtet Eberle. Nach dem Umzug steht sie neben Gabriela Nagel, der Vorsitzenden des Heimatkundlichen Arbeitskreises (Hako) in Oggersheim, am Mikrofon im Eingangsbereich der Wallfahrtskirche. Sie unterstützen die Tanzdarbietungen der Kinder musikalisch. Jede Gruppe hat eine eigene Jahreszeit bekommen und zelebriert sie auf ihre Weise.

„Der macht, was er will“

„Hey Frühling, wir freuen uns“, erklingt zu Beginn. Daraufhin geht der Frühling „herum“: Ein mit Ostereiern geschmückter Bollerwagen wird den Familien präsentiert, singend der Frühling herbeigewunken, während eine Musikkapelle die Stabauslieder begleitet. Die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine organisiert mit dem Hako die Feier. Sie ist ein alter Brauch im Kirchenjahr in der ehemaligen Kurpfalz und findet am vierten Sonntag in der Passionszeit statt.

Mit den Worten des Dichters Hoffmann von Fallersleben wird schließlich ein Schneemann aus Stroh und weißem Bettbezug angezündet: „Winter, ade! Scheiden tut weh.“ Zuvor nimmt ihm Schneemannbauer Markus Achtelik (Hako) noch die Nase ab. „Die ist schon bestimmt dreißig Jahre alt“, erklärt er. Da das Stroh sehr dicht ist, brennt der Schneemann nicht gleich komplett ab. Ein Helfer verteilt das brennende Stroh auf dem Boden. Kurz nach dem Entzünden kippt der Schneemann jedoch um und fällt mit dem Gesicht nach vorne auf den Asphalt. Achtelik zuckt mit den Schultern und sagt: „Ja gut, der macht, was er will.“ Der Frühling kann kommen – auch wenn er sich im Moment anscheinend noch Zeit lässt.