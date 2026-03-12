In Niederfeld im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt findet nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Sonntag, 15. März, der Sommertagsumzug statt. Deshalb wird die Niederfeldstraße im Zeitraum von etwa 14 bis 15 Uhr abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die RNV-Buslinie 74. Die Busse werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen Blies-Bad und Damaschkestraße umgeleitet. Die Haltestellen Heuweg, Berufsbildungszentrum, Karlsbader Straße und Niederfeld entfallen. Die Haltestelle Damaschkestraße wird zur Ersatzhaltestelle.