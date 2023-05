Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Ludwigshafen bietet erneut eine kostenlose Ferienschule in den Sommerferien an: vom 16. bis 20. sowie 23. bis 27. August für Schüler der Klassenstufen 1 bis 9.

In den beiden Ferienwochen erhalten Kinder in kleinen Lerngruppen eine Förderung der Grundkompetenzen in Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Kurse finden jeweils von Montag bis