Die Stadt Ludwigshafen bietet auch in diesem Jahr eine kostenlose Ferienschule in den Sommerferien an, und zwar vom 16. bis 20. August sowie 23. bis 27. August. Bis zum 30. Juli können Eltern ihre Kinder über ein Online-Portal anmelden.

Die Sommerschule richtet sich an Schüler der Klassenstufen 1 bis 9. In den beiden Ferienwochen erhalten Kinder in kleinen Lerngruppen Unterricht in Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Kurse werden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Die Anmeldung ist freiwillig, jedoch besteht für angemeldete Schüler Schulpflicht. Das heißt, nach verbindlicher Anmeldung muss das Kind die Ferienschule besuchen, wie die Stadt weiter mitteilt.

Der Unterricht für die Klassen 5 bis 9 findet in der Maxschule, Maxstraße 61 (Mitte), statt. Die Grundschüler werden an zwei Standorten unterrichtet: im Pavillon der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (SFL) Schillerschule Mundenheim, Wasgaustraße 1, und in der Schloßschule Oggersheim in der Schnabelbrunnengasse 41.

Kein Anspruch auf Schulbus

Die Aufteilung der angemeldeten Schüler auf die Kurse erfolgt anhand der vorhandenen Kapazität, nach Klassenstufe, Schulart und Wohnort. Sofern einer Anmeldung nicht entsprochen werden kann, werden die Eltern schriftlich von der Stadt informiert. Der Anspruch einer Schülerbeförderung besteht nicht. Die Schüler müssen somit mit ihren Erziehungsberechtigten selbst sehen, wie sie zum Unterricht kommen.

Die Sommerschule wurde im vergangenen Jahr eingeführt, um die Auswirkungen der Pandemie auf den Unterricht abzumildern und Lernstoff während der sechswöchigen Sommerferien zu vermitteln.