Junge Erwachsene aus Ludwigshafen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die über entsprechende Französischkenntnisse verfügen, können im Juli und August ein Praktikum in Ludwigshafens französischer Partnerstadt Lorient in der Bretagne absolvieren. Wie die Deutsch-Französische Gesellschaft mitteilt, werden von der Stadt Lorient für jeweils vier Wochen Praktikumsplätze in Freizeiteinrichtungen – unter andere bei der Kinderbetreuung, im U-Boot-Museum oder im Wassersportzentrum – angeboten.

„Die Kosten für die Unterkunft in einer Jugendherberge übernimmt die Stadt Lorient. Vom Deutsch-Französischen Jugendwerk in Berlin wird zusätzlich ein Stipendium für Fahrtkosten und Verpflegung gewährt“, teilt die Gesellschaft mit. Ihre schriftliche Bewerbung, inklusive Lebenslauf, können Interessierte per E-Mail an die Adresse info@DFG-LU-MA.de richten. Weitere Informationen gibt es bei Monika und Claus Schönbucher unter der Telefonnummer 06231 91276. Auf dem Bild zu sehen, sind ehemalige Ludwigshafener Praktikantinnen im Hafen von Lorient.