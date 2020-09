Das Ludwigshafener Hallenbad Süd öffnet am Mittwoch, 9. September, zu den üblichen Winteröffnungszeiten wieder für Badegäste. Der Warmbadetag wird nach einer Mitteilung der Verwaltung vom Freitagnachmittag vorläufig noch ausgesetzt. Aufgrund der Auflagen der Corona-Pandemie können maximal 65 Badegäste gleichzeitig das Bad nutzen. Die Nutzung erfolgt ohne Zeitfenster, eine vorherige Reservierung ist nicht nötig. Jedoch wird empfohlen, vor dem geplanten Besuch die Auslastung telefonisch unter 0621/ 504-2900 zu erfragen. Kinder bis 14 Jahre dürfen das Bad nur in Begleitung einer erwachsenen Person betreten.

Schwimmkurse ab 17. September

Das Personal bietet ab Donnerstag, 17. September, auch wieder Schwimm- und Säuglingskurse an. Aufgrund der coronabedingten Absage von Kursen im Frühjahr und dem Angebot an die damals angemeldeten Teilnehmer, an Kursen im Herbst teilzunehmen, sind bereits einige Plätze vergeben. Im Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren sind keine Plätze mehr frei. Freie Plätze gibt es noch in folgenden Angeboten: Schwimmkurs für Kinder von sieben bis zwölf Jahren, dienstags und donnerstags, 14.30 Uhr; Folgeschwimmkurs für Kinder, dienstags, 15.30 Uhr; zwei Säuglings-Wasserkurse, donnerstags (10.30 oder 11 Uhr).

Kartenverkauf per E-Mail

Der Kurskartenverkauf erfolgt per E-Mail. Für die Säuglings-Wasserkurse, die am 17. September starten, werden die Karten vor Ort verkauft, und zwar am Donnerstag, 10. September, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr, sowie danach zu den Zeiten des öffentlichen Badebetriebs. Ausführliche Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es unter www.ludwigshafen.de.