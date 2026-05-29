Im Sommerkino-Open-Air in Mannheim wird der Leinwandklassiker „Casablanca“ gezeigt. Der Liebesfilm von 1942 hat zahlreiche Ohrwürmer hervorgebracht.

Ingrid Bergman sitzt an einem Tisch in einem stilvoll eingerichteten Nachtclub in Casablanca. Neben ihr steht ein Klavier, an dem Dooley Wilson sitzt. „Spiel es, Sam“, haucht sie dem Pianisten zu. „Spiel ,As Time Goes By’.“ Dieser Moment ist nur ein Beispiel für die vielen ikonischen One-Liner, die sich im Filmklassiker „Casablanca“ (1942) finden, den das Cinema Quadrat am 13. Juni im Sommerkino Open Air zeigt.

Sätze wie „Ich seh’ dir in die Augen, Kleines“, „Uns bleibt immer noch Paris“ oder „Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen!“ zählen zu den berühmtesten Zitaten der Filmgeschichte. Genauso ikonisch wie das Skript von „Casablanca“ ist seine Filmmusik. Insbesondere der Song „As Time Goes By“ besitzt heute Kultstatus und ist zum musikalischen Markenzeichen von „Casablanca“ geworden – dabei stammt er ursprünglich gar nicht aus dem Film.

Theaterstück als Vorlage für den Film

Der Hit wurde bereits zehn Jahre zuvor von Herman Hupfeld für das Broadway-Musical „Everybody’s Welcome“ (1931) geschrieben. Einer der Autoren des Theaterstücks „Everybody Comes to Rick’s“, Vorlage für den Film „Casablanca“, hörte den Song während seiner Studienzeit oft und baute ihn als zentrales Element in die Geschichte ein: Er dient als Erinnerung an die gemeinsame Zeit und die vergangene Liebe der Protagonisten Rick und Ilsa (gespielt von Humphrey Bogart und Ingrid Bergman) in Paris. Nach dem Einmarsch der Nationalsozialisten haben sich die Wege der beiden getrennt, ehe sie sich Jahre später – mitten im Zweiten Weltkrieg – im von Frankreich kontrollierten Casablanca wiedertreffen. Dort betreibt Rick das „Café Américain“, das von zahlreichen europäischen Exilanten frequentiert wird, die auf eine baldige Ausreise Richtung Portugal und Amerika hoffen.

Die Rückkehr seiner ehemaligen Geliebten zwingt den sich sonst unpolitisch gebenden Rick plötzlich, sich zu den Kriegsparteien zu positionieren. „Casablanca“ ist damit nicht nur ein eindrückliches Zeitdokument, sondern zugleich ein Paradebeispiel für die Rolle, die Hollywood während des Zweiten Weltkriegs einnahm: Ähnlich wie Rick musste sich auch Amerika 1941 nach dem Angriff auf Pearl Harbour entscheiden, ob es weiter von außen dem Kriegsgeschehen zuschauen oder aktiv eingreifen will. Der Film sollte die Moral der Amerikaner und deren Zustimmung zur Kriegsbeteiligung der Vereinigten Staaten stärken – und war für die Warner-Filmstudios dementsprechend eine Prestigeproduktion.

Komponist Max Steiner war gegen „As Time Goes By“

Neben einem Starensemble engagierte Regisseur Michael Curtiz für die Filmmusik den Filmkomponisten Max Steiner, der vor allem für seine Soundtracks zu „King Kong“ und „Vom Winde verweht“ berühmt war. Steiner gefiel der Song „As Time Goes By“, der schon bei den Dreharbeiten Teil des Films war, allerdings gar nicht. Er wollte lieber einen von ihm neukomponierten Song in „Casablanca“ verwenden – immerhin bot der Verkauf von Notenheften und Tonträgern für Komponisten erfolgreicher Filmsongs eine lukrative zusätzliche Einnahmequelle. Warner erklärte sich zunächst bereit, die entsprechenden Szenen neuzudrehen, doch Ingrid Bergman hatte sich für ihre nächste Rolle in „Wem die Stunde schlägt“ bereits die Haare geschnitten, sodass eine Änderung nicht mehr möglich war.

Zähneknirschend musste Steiner den Song als zentrales Element der Filmmusik akzeptieren. Denn „As Time Goes By“ erklingt keineswegs nur innerhalb der Filmhandlung, sondern wird von Steiner auch in der instrumentalen Hintergrundmusik zitiert – insbesondere in den Paris-Rückblenden. Hier wird der Song in einer üppig orchestrierten Version gespielt und je nach Gefühlslage der Protagonisten variiert.

„Marseillaise“ übertönt „Die Wacht am Rhein“

Auch im restlichen Soundtrack setzt Steiner eine Reihe bekannter Melodien ein. Am markantesten ist sicherlich die „Marseillaise“, die französische Nationalhymne, die als Symbol für den Widerstand Frankreichs gegen die deutsche Besatzung fungiert. Enorm eindrucksvoll ist bis heute eine Szene in Ricks Café, in der deutsche Wehrmachtssoldaten „Die Wacht am Rhein“ singen, jedoch von der Band und den restlichen Gästen mit der „Marseillaise“ überlagert werden. Auch auf der musikalischen Ebene wird also die politische Komponente, für die der Film so berühmt ist, prominent umgesetzt. Dass diese Musik auch mehr als 80 Jahre nach ihrer Entstehung nichts von ihrer Wirkung verloren hat, zeigt sich am 13. Juni, wenn „Casablanca“ im Rahmen des Sommerkinos erneut auf der großen Leinwand zu erleben ist.