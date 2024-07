Rund 550 Kinder im Alter zwischen sechs bis 14 Jahren verbringen in diesem Jahr einen Teil ihrer Sommerferien bei „Stre & Co“. Das Angebot des städtischen Bereichs Jugendförderung und Erziehungsberatung ist das älteste Freizeitangebot für Kinder der Stadt. In diesem Jahr steht der Ferienspaß unter dem Motto „Dein Sommer in LU“ und wird von 15. Juli bis 23. August angeboten. Ergänzend zur zentralen Stadtranderholung (kurz „Stre“ genannt) an der Blies mit ihrem typischen Ferienabenteuercharakter gibt es wieder dezentrale Ferienangebote in den Stadtteilen. Dreh- und Angelpunkt dieser Angebote sind die Kinder- und Jugendhäuser. Beteiligt sind inzwischen 16 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen. Die Technischen Werke (TWL) sind auch in diesem Jahr Hauptsponsor von „Stre & Co“. Die Ferienbetreuung wird darüber hinaus vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.