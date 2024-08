Der TV Rheingönheim lädt für Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, zu seinem zweiten „Sommerfest XXL“ ein. Der Sportverein will damit nach eigener Aussage dem „Feste-Sterben“ im südlichsten Ludwigshafener Stadtteil entgegenwirken. Die Organisatoren kündigen ein „abwechslungsreiches Angebot“ an. So warteten am Wochenende auf dem Vereinsgelände in der Bürgermeister-Horlacher-Straße auf die Kinder unter anderem ein Beach-Handballturnier und ein „Kids-Action-Point“ mit spannenden Spielen. Außerdem gebe es für die kleinen Besucher mehrere Hüpfburgen sowie eine Sing- und Mitmachshow.

Musikalisch klinge der Samstagabend auf der Showbühne mit Partyhits aus, am Sonntag stehe dort dann Schlagermusik im Mittelpunkt. Auf einer Gastro-Meile erwarte die Besucher unter anderem ein Weißwurst-Frühschoppen und der typische „TVR-Rollbraten“. Angeboten würden aber auch vegetarische und vegane Flammkuchen. In einer Cafeteria gebe es zudem eine große Auswahl an Kuchen und Torten.