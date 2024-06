Der Vorplatz des Kulturzentrums Das Haus in der Bahnhofstraße (Innenstadt) wird am Freitag, 7. Juni, 14 bis 18 Uhr, zum Treffpunkt für Nachbarn und Kinder: Das Kulturzentrum lädt zu einem Nachmittag mit musikalischem Entertainment und einem Unterhaltungsprogramm mit kostenlosem Essen und Trinken ein. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet der Kinderlieder-Sänger Sem Seiffert. Er spielt bereits seit seinem neunten Lebensjahr Gitarre, mit 15 fing er an, Texte zu schreiben. Inzwischen ist er Berufsmusiker und hat bereits über 500 Konzerte gespielt. Selbst Papa, begann Seiffert neben seinen Auftritten Solo und mit Band, Musik mit Texten für Kinder zu schreiben. Ausgerüstet mit Akustikgitarre präsentiert er am Freitag eine Auswahl aus seinem Repertoire. Die Ludwigshafener Tanzschule Knöller bietet darüber hinaus tänzerische Unterhaltung für die Kinder an, für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die neue Gastronomie „Zu Haus“ in den Räumen des Kulturzentrums bietet kostenlose fleischhaltige und vegetarische/vegane Speisen und Snacks sowie eine Getränkeauswahl an.