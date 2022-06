Jede Menge Rock-, Pop- und Soulmusik, ein Kleider- und Bücherflohmarkt sowie ein Mini-Volleyballturnier erwarten Besucher beim Sommerfest im Park, zu dem das Krankenhaus Zum Guten Hirten am Samstag, 25. Juni, 11 bis 16 Uhr, einlädt. „Unsere Küche bietet ein reiches Angebot zum Mittagessen und Kaffeetrinken an, Mitarbeiter des Sozialdienstes mixen alkoholfreie Cocktails, Patienten der Tagesklinik backen frische Waffeln“, teilen die Organisatoren mit. Eingeladen zum Fest in der Oggersheimer Semmelweisstraße sind neben Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern auch die Ludwigshafener Bürger.