In den Sommerferien gibt es für Schülerinnen und Schüler aus Ludwigshafen die Möglichkeit, mit dem Deutsch-Britischen Schülerdienst für zwei Wochen nach England zu fahren. „Lernen und Erholen“ ist das Motto. Der Termin ist vom 23. Juli bis 5. August. Untergebracht werden die Jungen und Mädchen laut den Organisatoren in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Westgate-on-Sea, die bekannt ist durch ihre Kreidefelsen-Formation „St.Mildreds Bay“. Jeweils vormittags werden die Schüler demnach in der School of English von qualifizierten englischen Sprachlehrern unterrichtet, zum Ende des Sprachkurs bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Nachmittags stehen unter anderem Sport und Ausflüge auf dem Programm, einen Tag verbringt die Gruppe in London und besucht dort die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Begleitet werde die Gruppe von deutschen und englischen Betreuern. Für die Teilnahme ist ein Mindestalter von elf Jahren vorgesehen. Anmeldung per E-Mail an info@schuelerdienst.com.