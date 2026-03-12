Kinder können vom 29. Juni bis zum 3. Juli von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 16 Uhr, beim kreativen Sommerferienprogramm des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums (Stadtteil Mitte) teilnehmen. Unter dem Motto „Alles auf den Tisch – Kunst mischt mit“ tauchen die Sechs- bis Zwölfjährigen in die Ausstellung „Politik am Küchentisch – Ernährung in der Gegenwartskunst“ ein, die sich mit Themen wie Essen, Ernährung und Gemeinschaft beschäftigt.

Die jungen Teilnehmer können entdecken, wie die Künstler und Künstlerinnen in ihren Werken die Entstehung und Verarbeitung von Lebensmitteln thematisieren. Sie „erwartet ein Ferienprogramm voller Ideen, Farben, Düften und Geschmack, welche mit Kreativität an den Tisch gebracht werden“, heißt es in der Ankündigung des Museums.

Die Kosten betragen 190 Euro beziehungsweise 150 Euro für ein Geschwisterkind, inklusive Material und Mittagessen. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail unter anmeldung.whm@ludwigshafen.de.