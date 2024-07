Während der Sommerferien, in der Zeit von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 23. August, fahren die Buslinien 74, 75 und 76 tagsüber nur alle 20 Minuten, so die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Erfahrungsgemäß sei in den Sommerferien die Nachfrage stark reduziert, so habe man sich entschieden, den Zehnminuten-Takt versuchsweise auszusetzen.