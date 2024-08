Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August setzt die Stadt Ludwigshafen ein Zeichen der Solidarität. Am Rathausplatz, an der Abfahrtsrampe von der Konrad-Adenauer-Brücke in die Stadtmitte sowie am Stadthaus Nord wird jeweils am Samstag die Nationalflagge der Ukraine gehisst. Das Stadthaus in der Jaegerstraße 1 und das Stadthaus Nord am Europaplatz erleuchten zudem in den Nationalfarben der Ukraine, in Gelb und Blau. „Seit nunmehr zweieinhalb Jahren widersetzen sich die Menschen in der Ukraine der Aggression Russlands und kämpfen für Freiheit und Demokratie“, erklärt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos). „Mit unserem Zeichen der Solidarität möchten wir ihren Mut würdigen, aber auch an die vielen Opfer des russischen Angriffskriegs erinnern.“