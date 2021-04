Unter dem Motto „Solidarität ist Zukunft“ stehen in diesem Jahr die Veranstaltungen der Gewerkschaften zum 1. Mai. Die äußeren Bedingungen stehen wieder unter den Zeichen der Corona-Pandemie. So gibt es in Ludwigshafen nicht wie noch 2019 eine Veranstaltung im Ebertpark, sondern einen Autokorso, der dann in einer zentralen Veranstaltung auf dem Parkplatz der Eberthalle mündet. Die Evangelische und die katholische Kirche haben sich in Ludwigshafen immer mit einem ökumenischen Gottesdienst an diesem Tag beteiligt, da der Solidaritätsgedanken der Gewerkschaften mit den Prinzipien der christlichen Kirchen übereinstimmt. Hier ziehen Gewerkschaften und Kirchen an einem Strang.

Die Katholische Arbeitnehmerbewegung KAB hat in ihrem Aufruf zum 1. Mai das Motto des Tages auf die aktuelle Pandemiesituation hin gedeutet und auf drei Forderungen konzentriert: