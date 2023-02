Auch in der Fastenzeit 2023 beteiligt sich der Katholische Deutsche Frauenbund, Zweigverein Ludwigshafen, wieder an der sogenannten Soli-Brot-Aktion. Unterstützt werde in diesem Jahr die Aktion „Hilfe für Witwen und ihre Kinder“ in Vidarbha (Indien) im Bundesstaat Maharashtra. Um den Teufelskreis des Elends zu durchbrechen, sollen einkommensschaffende Maßnahmen unterstützt werden. Der „Soli-Brot-Verkauf“ findet von Aschermittwoch, 22. Februar, bis Karsamstag, 8. April, statt. Gekauft werden kann das Soli-Brot bei den Ludwigshafener Bäckereien Schirmer, Herderstraße 2, und Lanzet, Benzstraße 1 sowie Kreuzstraße 5. In den Gemeinden Herz Jesu (Süd) und St. Ludwig (Innenstadt) finden nach den Gottesdiensten am Sonntag, 5. März, und Sonntag, 19. März, ebenfalls Brotverkäufe statt. Vom Brotpreis gehen den Organisatoren zufolge 50 Cent als Spende an die Soli-Brot-Aktion.