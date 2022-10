„Ich hoffe, du musst niemals ein Soldat sein“, singt der Speyerer Liedermache Ulrich Zehfuß. Er hat die Single „Soldat“ gerade veröffentlicht, die in dieser Zeit besonders berührend wirkt.

Zehfuß singt aus der Perspektive eines Vaters. Er erinnert sich an den Moment, als er den neugeborenen Sohn zum ersten Mal im Arm hielt. Er hat ihn heranwachsen sehen, sieht vor sich den Jungen beim spielen. Auch Krieg habe er gespielt. Aber da war es eben nicht mehr als ein Spiel. Jetzt fragt sich der Vater bange: Könnte es sein, dass mein Sohn Soldat wird? Werden muss?

Der Sänger wird von einem Orchester begleitet

Das Stück fängt sehr sanft und intim an, der Klang wird offener und Zehfuß Stimme, die anfangs noch leise und fast brüchig war, wird kräftiger, schwingt sich auf. Begleitet wird der Liedermacher zuerst von Anders Wihk am Klavier, dazu dezent etwas Bandoneon von Belèn Romano. Dann kommen Streicher des Stockholm Studio Orchestras dazu, Bass spielt Svante Henryson. Gemischt wurde die Single von Bernhard Löhr in einem berühmten Studio, dem Mono Music Studio von ABBA, wo Löhr schon mit Musik der berühmten Schweden gearbeitet hat.

Der Song ist in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Komponisten Anders Wihk entstanden. Über ihn kam die Verbindung nach Schweden zustande und die Beteiligung der schwedischen Studiomusiker.

„Die beiden verstehen sich sehr gut und arbeiten an einem Album, das voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen wird, berichtet Promoter Christian Biadacz auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das Lied sei auch deshalb schon vorab veröffentlicht, weil sie die Sorgen und Gedanken vieler Menschen in dieser Zeit ausdrücke.

Der Krieg in der Ukraine verändert alles

Der Krieg in der Ukraine löse bisherige Gewissheiten auf und schicke beunruhigende Gedanken in jede Familie. Was wäre, wenn der Krieg noch näher käme? „Es geht um die bange Frage, wie sich die eigenen Kinder in einer Situation entscheiden würden, in welcher der Krieg an der Türschwelle steht“, sagt Zehfuß – und fügt hinzu: „Ich weiß nur, dass ich meine Kinder nicht großgezogen habe, um sie an eine Front zu schicken. Aber die Entscheidung würden sie selbst fällen müssen“, sagt der Liedermacher.

Es wird auch ein neues Album erscheinen

Erschienen ist die Single auf dem „Sturm & Klang“-Label von Konstantin Wecker. Er hat den Speyerer für sein Label gewinnen können. Dort wird auch das Album im nächsten Jahr erscheinen, ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Die Single ist nur in digitaler Form erschienen und bei allen Streaming- und Downloadportalen zu bekommen.

Die Single

Ulrich Zehfuß: „Soldat“ erschienen im Label Sturm & Klang