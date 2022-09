Ob auf Schulen, Kitas oder Turnhallen: In Ludwigshafen sollen alle dafür geeigneten Dächer von städtischen Gebäuden in den kommenden drei Jahren mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Der entsprechende Antrag der Grünen im Rat für eine „Photovoltaik-Offensive 2025“ wurde am Montag mit großer Mehrheit im Stadtrat gebilligt. Nur die dreiköpfige Linksfraktion enthielt sich.

„Energiekrise und Klimakatastrophe – darauf muss die Stadt reagieren. Wir haben die Zeichen der Zeit zu spät erkannt und keine klare Strategie für die Energiewende“, begründete Grünen-Sprecher Hans-Uwe Daumann den Vorstoß. Dessen Ziel: Den Strombedarf aller städtischen Liegenschaften ab Ende 2025 vollständig durch klimaneutral und lokal erzeugten Strom abdecken. Um dies umzusetzen, soll die Stadt ein Bündnis mit Akteuren wie dem Wirtschaftsbetrieb (WBL), dem Energieversorger TWL und der Wohnungsbaugesellschaft GAG bilden. Vorrangig soll die Stadt überprüfen, inwieweit die Dächer von Schulen, Kitas, Hallen und Verwaltungsgebäuden für den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen geeignet sind.

FWG: Mehr Anreize für Bürger

Als Schritt in die richtige Richtung bezeichneten nahezu alle Fraktionen den Antrag – wobei der Zeithorizont bis Ende 2025 sehr ambitioniert sei. Zudem sollte das Solarkataster stärker im Fokus stehen, wie Rainer Metz (FWG) meinte. Bürger müssten mehr Anreize gemacht werden, auf Erneuerbare Energien umzusteigen. „Die Stadt allein kann das nicht schaffen.“

„Der Antrag bestätigt uns darin, was wir schon tun“, sagte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). Die TWL prüfe bereits, welche Dächer dafür in statischer und baulicher Hinsicht in Frage kämen – neben denen, die bereits mit Solaranlagen bestückt seien. Bis Ende 2025 sei die Vorgabe aber kaum zu schaffen, relativierte auch er. Grundsätzlich gehe es um eine ordentliche Einspeisevergütung.

Linke enthält sich

„Wir unterstützen die Ziele, aber das, was gefordert wird, tut die Stadtverwaltung ja schon. So eines Antrags bedarf es deshalb nicht“, erklärte Petra Malik (Linkspartei) die Stimmenthaltung ihrer Fraktion.