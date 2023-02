Ein Sohn hat verhindert, dass Telefonbetrüger von seiner Mutter 50.000 Euro erbeuteten. Die 69-Jährige erhielt laut Polizeibericht am Montagnachmittag einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Die Betrüger gaukelten der Seniorin bei dem Schockanruf vor, dass ihre Angehörige einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Das Gespräch wurde an eine angebliche Polizeibeamtin und an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergegeben, die von der Seniorin eine Kaution von 50.000 Euro forderten. Während die 69-Jährige nach Bargeld suchte, erschien zufällig der Sohn und wurde misstrauisch. Als er das Telefonat übernahm, legten die Betrüger sofort auf.