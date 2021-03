Da sich drei Schachtabdeckungen in der Rheinuferstraße, „Hemshoftunnel“, verstärkt abgesenkt haben, musste laut Verwaltung sicherheitshalber die rechte Fahrspur in Richtung Oppau für den Verkehr sofort gesperrt werden. Die Schäden werden am Mittwoch beseitigt, der Verkehr soll am Donnerstag wieder fließen.