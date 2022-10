In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in der Tiefgarage der Universität Mannheim gebrannt. Ein dort gelagertes Sofa stand in Flammen. Durch die Rauchentwicklung wurden die umliegenden Wände sowie die Decke der Tiefgarage in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, wird laut Polizeibericht noch ermittelt. In derselben Nacht brannte aufgrund eines technischen Defekts in der Neckarstadt im Bereich der Max-Joseph-Straße ein Mercedes Benz GLK aus. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Wagen retten. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurde die Fassade eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen (Sachschaden laut Polizei etwa 2500 Euro). Der Mercedes ist ein Totalschaden (etwa 30.000 Euro). Verletzt wurde niemand.