Die zehnte Ausgabe des Zeltfestivals Rhein-Neckar findet vom 11. bis zum 28. Juni auf dem Maimarktgelände in Mannheim statt.

Ursprünglich ging es darum, mit dem Kommerz die Kunst zu finanzieren. Der Platz am Reitstadion des Mannheimer Maimarktgeländes war seit 2011 der Schauplatz des Maifeld-Derbys, eines von Besuchern und Branche geliebten Indie-Festivals, mit Herzblut und Hingabe kuratiert von dem gebürtigen Weinheimer Musiker und Veranstalter Timo Kumpf, der sich zunächst als Bassist von Get Well Soon einen Namen gemacht hatte und an der Popakademie Musikbusiness studiert hat. Der heute 45-Jährige lebt schon lange in Berlin.

Wenn sowieso schon ein Zelt auf dem Gelände steht und die Infrastruktur für Popkonzerte vorhanden ist – warum sollte man damit nicht noch etwas Geld verdienen, um das Maifeld querzufinanzieren? Aus diesem Gedanken erfand Kumpf vor zehn Jahren das Zeltfestival Rhein-Neckar. Auftritte von Slayer und Anthrax, Rea Garvey, Joris oder Kaya Yanar subventionierten sozusagen die Konzerte von Drangsal, Boy, Die Nerven oder Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi (wenn man beispielhaft das Line-up von 2016 nimmt).

Von seiner eigenen Aussage, das sei, als würde das Nationaltheater Schaumpartys veranstalten, hat Kumpf sich 2019 im RHEINPFALZ-Interview distanziert: „Letztes Jahr schlug bei den Auftritten von Judas Priest oder Limp Bizkit mein Veranstalterherz höher. Aber beim Maifeld-Derby habe ich eben einen sehr kuratierten Anspruch.“ Und tatsächlich sind auf dem Maifeld ungefähr alle Bands und Künstler aufgetreten, die im Indie-Pop Rang und Namen haben. Um nur einige zu nennen: The Notwist, Eels, The National, Amanda Palmer von The Dresden Dolls, Hot Chip, Faber, Sophie Hunger oder CocoRosie.

Als 2025 nach 14 Jahren die letzte Ausgabe des Maifeld-Derbys über die Bühne ging (mit Franz Ferdinand und Zaho de Sagazan als Headliner), war die Trauer riesengroß. Timo Kumpf hatte die Reißleine wegen fehlender Fördermittel von nach seinen Angaben wenigen Hunderttausend Euro gezogen. „Es wird immer sehr unterschätzt, mit welchen geringen Kapazitäten wir das machen“, sagte er Ende 2024 der RHEINPFALZ. „Bei dem benötigten Förderbedarf wäre es zum einen darum gegangen, etwas Risiko zu senken, und es zum anderen auf solidere Beine zu stellen.“ Ob damit auch das Aus für das Zeltfestival besiegelt sei – das stehe noch nicht fest.

Neues Team und neue Veranstalterin

Nun wird es das Zeltfestival also weiterhin geben. Wenn auch unter anderen Voraussetzungen als vorher. Mit der Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH, einem Zusammenschluss der halle02 GmbH und Kumpfs Delta Konzerte UG, hat das Festival eine neue Veranstalterin. Timo Kumpf ist künstlerischer Leiter und Programmverantwortlicher, Felix Grädler (einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern der Halle 02) der Geschäftsführer. „Ohne dass es da nun mehr Personen gibt, würde es auch kein Zeltfestival mehr geben“, sagt Kumpf. „Nun starten wir das gemeinsam mit einem neuen Team und neuen Ideen. Leider in recht schwierigen Zeiten. Aber wir haben ein tolles Programm und ich freue mich sehr auf die Konzerte.“

Abgesehen vom Veranstaltungsort und dem Termin im Frühsommer hat sich noch etwas nicht verändert: die stilistische Vielfalt. Das Zeltfestival ist keineswegs festgelegt auf gitarrenorientierten Singer-Songwriter-Pop. Im bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher fassenden Palastzelt gibt es zweieinhalb Wochen lang Rock und Rap, Punk und Party, Schlager, Metal und elektronische Musik zu hören.

Zwölf Konzerte in zweieinhalb Wochen

Los geht das zehnte Zeltfestival – es wurde 2016 gegründet, fiel aber wegen der Pandemie 2020 aus – am Donnerstag, 11. Juni. Mike Skinner und sein Rap-Projekt The Streets spielen ihr Album „A Grand Don’t Come for Free“ von 2004. Am Freitag, 12. Juni, kommt der Berliner Singer-Songwriter Berq. Das vom Mannheimer Rapper OG Keemo kuratierte traditionelle Süd:Süd Fest am Samstag, 13. Juni, ist als einziges Konzert bereits ausverkauft. Nicht ganz leicht wird es Alvaro Soler haben: Sein Latin-Pop-Konzert findet am Sonntag, 14. Juni, parallel zum ersten WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft statt. Französischen Metal erleben kann man am Dienstag, 16. Juni, mit Landmvrks. Mit der Techno-Marching-Band Meute aus Hamburg sind am Freitag, 19. Juni, alte Bekannte in Mannheim. „Ich komme!“ heißt schlicht das Motto von „Gott of Schlager“ Christian Steiffen (Samstag, 20. Juni). Ihre einzige Deutschland-Show spielt die englische Post-Punkt-Band Idles am Sonntag, 21. Juni.

Die letzte Festivalwoche eröffnet am Dienstag, 23. Juni, Popdiva Anastacia. Schlagersänger Ben Zucker ist am Donnerstag, 25. Juni, zu Gast. Am Samstag, 27. Juni, bringen die DNB Allstars Germany Drum & Bass nach Mannheim. Zum Finale holen Deine Freunde, die Superstars der Vier- bis Zwölfjährigen, am Sonntag, 28. Juni, ihr 2024 abgesagtes Konzert nach.