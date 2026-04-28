Vorgärten aus Stein und Schotter sind für die Umwelt nicht gut. Die Stadt bringt deswegen eine neue Satzung auf den Weg. Was auf Hausbesitzer zukommt.

Ludwigshafen braucht mehr Grünflächen. Laut einer Verordnung von EU-Parlament und -Rat soll ab spätestens 2031 der Anteil von begrünten und von Bäumen beschatteten Flächen steigen. Aber auch im Klimaschutzkonzept der Stadt, das seit Sommer 2025 gilt, ist festgelegt, dass weitere Versiegelungen verhindert und die Begrünung vorangetrieben werden soll. So oder so heißt das, dass die Stadt sich mit Entsiegelungen und Pflanzungen ranhalten muss.

Das bedeutet aber auch, dass unter anderem Hausbesitzer gefragt sind, dabei mitzumachen. Denn wenn zum Beispiel ein grüner Vorgarten mit Büschen und Bäumen für einen pflegeleichten Schottergarten oder gar eine Einfahrt plattgemacht wird, führt das zu erhöhter Erwärmung und Versiegelung der Stadt – und zehrt an den Flächenzielen. Mehr als die Hälfte der Grünflächen liegt in privater Hand, sagt Rainer Ritthaler, Leiter der Abteilung Umwelt in der Stadtverwaltung. Damit diese Ziele erreicht werden, möchte die Stadtverwaltung mit einer sogenannten Begrünungs- und Gestaltungssatzung eingreifen.

Schottergärten geht es an den Kragen

Was verbirgt sich hinter dem Wortungetüm? Ritthaler erklärt es bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses: Wenn etwas am Haus baulich verändert wird, das sich auf Gestaltung oder Freiflächen auswirkt, dann muss das Ganze klimaangepasst erfolgen. Also zum Beispiel dann, wenn ein Vorgarten zur Einfahrt werden soll. Das bedeutet, dass als Ausgleich vielleicht das Dach begrünt werden muss, oder ein neuer Baum gepflanzt wird. Schottergärten sollen ausdrücklich keine neuen entstehen – die standen und stehen ohnehin in der Kritik, weil sie ebenso der Artenvielfalt schaden.

Theoretisch kann die neue Versiegelung auch verboten oder rückgängig gemacht werden – „aber wir sind nicht grundsätzlich dagegen. Es geht nur darum, die negativen Auswirkungen von Versiegelungen zu verhindern“, erklärt Ritthaler auf Anfrage. Das Augenmerk auf „bauliche Veränderungen“ bedeutet im Umkehrschluss auch, dass bereits erbaute Schottergärten oder Ähnliches noch unter Bestandschutz stehen.

Hauptausschuss und Stadtrat müssen entscheiden

In Kraft treten könnte die Satzung wahrscheinlich frühestens im Spätsommer. Denn zunächst soll der Entwurf im Hauptausschuss diskutiert werden, und kann damit erst, wenn dieser zugestimmt hat, dem Stadtrat zur Abstimmung vorgelegt werden. Damit aus der Satzung kein „Bürokratiemonster“ wird, wie Ritthaler es im Ausschuss formulierte, besteht bei genehmigungsfreien Bauvorhaben keine Anzeigepflicht. Das heißt, das Bauamt muss nicht vorher darüber in Kenntnis gesetzt werden, wie die Klimaanpassung erfolgt. Allerdings müsse die Satzung nichtsdestotrotz befolgt werden. Auf Aufforderung muss trotzdem ein Freiflächenplan vorgelegt werden. Sollte ein Bauherr gegen die Satzung verstoßen, kann es auch Strafen geben.

Ähnliche Satzungen gibt es bereits in Städten wie Frankfurt am Main. Daran habe man sich in der Erarbeitung des Entwurfs orientiert, so Ritthaler. Wie in Frankfurt auch soll es bei Inkrafttreten der Satzung Informationsbroschüren für Hausbesitzer geben, in denen steht, welche Regeln gelten, und wie man sie befolgen kann.