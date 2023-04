Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blauer Himmel, dazu Temperaturen über 20 Grad – bessere Bedingungen hätten sich die Teilnehmer beim zweiten Rheingönheimer Hofflohmarkt am Samstag nicht wünschen können. Zeitgleich wurde auch beim ersten Oppauer Hofflohmarkt all das verkauft, was zu Hause aussortiert wurde – oft sogar für den guten Zweck.

Bunte Luftballons an einem Gartenzaun In den Mooräckern weisen den Weg. Dazu schallt Musik aus dem Hof. „Bei uns gibt es Verpflegung und Schorle to go“, empfängt