Wie sommerlich ist Ludwigshafen? In unserer Serie „Sommer-Zeit“ haben wir einige Bewohner der Stadt vorgestellt, die Sonne im Herzen, mindestens aber die Jahreszeit im Namen tragen. Ungewöhnlich ist das nicht. Laut städtischer Statistik ist für 77 Menschen in Ludwigshafen das ganze Jahr über Sommer.

Denn 77 Menschen in Ludwigshafen tragen den Nachnamen Sommer. Auch wenn es in den vergangenen Monaten nicht immer spürbar war: Sommer herrscht in ganz Deutschland. So gibt es bundesweit