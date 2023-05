Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein wenig Farbe in die triste Ludwigshafener Fußgängerzone zu bringen – das ist das Anliegen des „Kunstkiosk“, den das Künstlerkollektiv Buero für angewandten Realismus gestern Nachmittag in einem Leerstand in der Bismarckstraße eröffnet hat.

Früher, sagt Helmut van der Buchholz, gab es in der Stadt und überhaupt viel mehr Kioske als heute. Orte, an denen sich Aniliner, zum Beispiel, nach der Schicht auf