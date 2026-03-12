Die Vogelgrippe-Welle vom Winter hat dem Vogelpark in Ruchheim zugesetzt. Wochenlang war er für die Öffentlichkeit geschlossen. Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels.

Die Nachricht, dass mehr als 100 Vögel auf der Vogelwiese in Ruchheim getötet werden mussten, weil bei Ihnen der Verdacht auf Vogelgrippe bestand, war keine schöne für den Stadtteil Ruchheim. Seit vielen Jahren war die ehrenamtlich von einem Verein unterhaltene Vogelwiese ein bekannteres Ausflugsziel im dörflich anmutenden Westen Ludwigshafens. Doch die Regeln waren in dem Fall klar: Wird die Vogelgrippe nachgewiesen, muss der Betrieb in den Lockdown. Die freilaufenden Gänse und Enten mussten dran glauben, Vögel in Voglieren mussten alle drei Wochen vom Veterinäramt negativ auf den Erreger getestet werden, die Flächen abseits der Wege waren mit blickdichten Planen verhangen.

Tiere negativ getestet

Wie es weitergehen sollte, war lange Zeit nicht klar. Während die Vögel noch getestet wurden, gab es bereits Überlegungen, was für eine Wiedereröffnung alles nötig sein werde. Ein Sprecher der Vogelwiese mutmaßte, dass man das Erdreich in und um den Teich abtragen und austauschen müsste. Das hätte zu hohen Kosten geführt, die der Verein so unter Umständen nicht hätte stemmen können. Wie das Kreisveterinäramt jetzt auf Anfrage mitgeteilt hat, soll es aber anders kommen.

Zunächst einmal seien alle verbleibenden Tiere negativ auf den Vogelgrippe-Erreger getestet worden. Um das Übertragungsrisiko weiter zu minimieren, soll der Teich aber trockengelegt werden. Dabei soll es keinen Austausch der Erde geben, sondern die Fläche direkt zugeschüttet werden, im Schlamm und Sediment seien Erreger enthalten. „Die Entscheidung dazu fiel nicht leicht, da dem Veterinäramt durchaus bewusst ist, dass solche kleinen Gewässer eine Bereicherung der Landschaft sind. Aber das Risiko, dass sich das Ansteckungsgeschehen bei Zoo, Wild – oder Nutzgeflügel durch diesen Teich wiederholt, ist zu groß“, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, der das zuständige Veterinäramt unterstellt ist.

Den Teich wird es in Zukunft nicht mehr geben. Foto: Moritz Vogt

Schildkröten im Winterschlaf

Noch im Teich lebende Fische und andere Tiere müssten zuerst umgesiedelt werden, ansonsten bestünden keine rechtlichen Bedenken. Der Verein soll die Trockenlegung außerdem in Eigenarbeit machen können, um Kosten zu sparen. Wie hoch die schlussendlich trotzdem sein werden, sei nicht bekannt. Laut Ruchheims Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) liege bereits Erde für die Arbeiten bereit. Nur die Tiere seien noch nicht umgesiedelt, weil die Schildkröten noch im Winterschlaf seien, und man deren Aufwachen erst abwarten müsse. Davon abgesehen könne man die Arbeiten aber bald angehen, so Schmidt. Nach der Umsetzung stehe einer Wiedereröffnung der Vogelwiese dann nichts mehr im Wege, so die Sprecherin der Kreisverwaltung.