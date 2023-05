Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weihnachtsmusik – davor hat der Rezensent immer ein bisschen Angst. Das Album „Vom Himmel hoch“ von Sarah Kaiser hat sich aber als angenehme Überraschung entpuppt. Die Berliner Sängerin hat alte Weihnachtslieder neu interpretiert, mit dabei in ihrer Band sind alte Bekannte aus der Kurpfalz. Das Werk zu entdecken, lohnt sich.

Weihnachtsmärkte sind am schlimmsten. Was da an Musik aus den Boxen quillt, ist meistens genau so süß und klebrig wie der Glühwein. Kinderchöre singen mit viel Hall,