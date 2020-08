Von der vielbeschworenen „zauberhaften Atmosphäre“ unter den Platanen auf der Ludwigshafener Parkinsel war in diesem Jahr bei der Eröffnung des Festivals des deutschen Films ausnahmsweise mal gar keine Rede. Dabei hat diese Miniatur-Ausgabe ihren eigenen Charme. Denn wann gibt es sonst noch Open-Air-Kino am helllichten Tag?

Während normalerweise die Dunkelheit alles um die Leinwand herum verschluckt, verschmelzen diesmal in der goldenen Sonne die Filmfantasien mit dem entspannten Treiben am Rheinufer. Wenn „Master Cheng in Pohjanjoki“ an einem finnischen See die Angel auswirft, scheint er gleich einen Fisch aus dem Rhein am Haken zu haben. Gehört das Schnattern der Gänse zur Tonspur des Films von Mika Kaurismäki oder stammt es von den gefiederten Parkinsel-Bewohnern, die ihre Schlafplätze aufsuchen? Während der chinesische Gast in der nordischen Weite Tai Chi übt, schauen ihm Jogger auf der Promenade beim Vorbeirennen zu.

Nach dem Vorbild der „Stillen Disko“

Bestimmt fügen sich einige Filme, die in den nächsten Tagen zu sehen sind – darunter der Road-Movie „303“ oder „Crescendo“ –, ebenso nahtlos ins Setting ein. Oder bilden manche einen bizarren Kontrast zur Idylle? Obwohl drei Filme täglich laufen, wird die Mannheimer Polizei jedenfalls nicht aufkreuzen müssen, wie Direktor Michael Kötz befürchtete, bevor er eine Fernseh-Reportage über eine „Silent Disco“ gesehen hat: Nach dem Vorbild der Disko tragen alle Zuschauer die bewährten Kopfhörer und verhalten sich mucksmäuschenstill. Es sei denn, im Kino wird es nicht nur luftig, sondern auch lustig.

„Merkwürdig“ findet Direktor Michael Kötz ja die ganze Situation, wie er bei der Eröffnung sagte. „Und Sie können sagen, dass Sie dabei gewesen sind, bei dieser merkwürdigen Ausgabe des Festivals.“