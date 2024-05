Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Treffen sich zwei Singer-Songwriter aus UK in Ludwigshafen: Reema (Mimi Müller-Westernhagen) und ihr Kollege Jon Kenzie zeigten am Sonntagabend im BASF-Gesellschaftshaus, welches Potenzial in der „Face to Face“-Veranstaltungsreihe steckt.

Zwei Musiker, die sich in ihren Karriere nie über den Weg gelaufen sind, für einen Abend zusammenzubringen und gemeinsam auftreten zu lassen: Das ist das spannende Konzept von „Face to