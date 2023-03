Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Impfskepsis kann an den vier Ludwigshafener Krankenhäusern keine Rede sein. In allen Kliniken gibt es bei den Mitarbeitern eine große Bereitschaft, sich mit einem Piks vor einer Covid-19-Infektion zu schützen. Die Impfungen haben gut begonnen und gehen bald in die zweite Runde.

Das Klinikum stemmt bei der Behandlung der Covid-19-Patienten die Hauptlast. Hier wurde gleich in der ersten Januar-Woche mit den Impfungen losgelegt. Knapp 1100 Mitarbeiter sowie die 29 am