Beim Musikfestival „So klingt LU“ können Besucher am Samstag, 16. Mai, kostenlos rund 30 Events auf sechs Bühnen an drei Standorten im Stadtzentrum erleben.

Nach 2022 und 2024 wird am Samstag die dritte Auflage von „So klingt LU“ gefeiert. „Wir waren sehr überrascht, wie viele Teilnehmer sich für das Festival angemeldet haben. Das gesamte Programm musste deshalb angepasst werden“, sagt Demet Külek vom Bereich Integration und Weiterbildung bei der Stadtverwaltung. Das transkulturelle, also Kulturen übergreifende Musikfestival ist ein Projekt der Deutschen Staatsphilharmonie und des Beirats für Migration und Integration der Stadt Ludwigshafen.

Während sich das Programm von „So klingt LU“ bei den ersten beiden Auflagen auf einer einzigen Bühne im Pfalzbau abspielte, wird das Festival diesmal an drei Standorten laufen, wie Külek informiert: bei der Deutschen Staatsphilharmonie mit zwei Bühnen im großen Saal und der Garage, beim Kulturzentrum „DasHaus“ mit Bühnen im großen Saal, im Hof (Vorplatz) und im Dome sowie beim Wilhelm-Hack-Museum mit einer Bühne im Atrium. Die Veranstalter erwarten zu dem Festival mindestens 1000 Besucher.

Dem Publikum präsentieren sich neben Musikern weitere Künstler, Vereine und Ensembles. Zu den Angeboten zählen Aufführungen, Workshops und Stände mit Speisen und Getränken sowie Informationen. Das Festival soll Raum für Begegnungen von Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen schaffen.

Bollywood-Tanz

Zu den Teilnehmern zählt Pranita Rottmann. Die gebürtige Inderin ist mit einem Deutschen verheiratet, wohnte erst in Mannheim und lebt inzwischen in Ludwigshafen. Mit ihrer Tanzgruppe Mastani tritt sie ab 14.45 Uhr im Hof von „DasHaus“ auf. „Zunächst zeige ich einen klassischen Tanz aus Nordindien und dann führen wir einen Bollywood-Tanz auf“, sagt Pranita Rottmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Wer Gefallen an dem findet, was auf der Bühne zu sehen ist, kann sich an einem rund zehnminütigen Workshop beteiligen.

Ab 17.45 Uhr singt Pranita Rottmann dann im Rahmen der Lesung von Gedichten unter dem Titel „Wo suchst du mich?“ des Vereins Sahaja Yoga Kultur im großen Saal der Staatsphilharmonie. Sahaja Yoga habe sie bereits als Chemie-Studentin in Indien kennen- und schätzengelernt, sagt sie. Es zeichne sich durch besondere Meditationstechniken aus, sagt Rottmann. Entsprechende Kenntnisse und Übungen habe sie bereits in verschiedenen Kursen in Ludwigshafen und Umgebung vermittelt. Außerdem habe sie in den vergangenen Jahren auch Tanzkurse gegeben. Die Tanzgruppe Mastani setze sich überwiegend aus Teilnehmern solcher Kurse zusammen.

Bei „So klingt LU“ ist auch Weltmusik, Tänze aus Bosnien-Herzegowina, Rumänien und Frankreich sowie Metal und Progressive Rock und traditionelle wie auch moderne Blasmusik. zu hören und zu sehen. Um 19 Uhr beginnt dann im großen Saal der Staatsphilharmonie das Abschlusskonzert des Ensembles Octans, das aus der Colourage-Orchesterakademie der Staatsphilharmonie hervorgegangen ist. „Die Akademie ist ein lebendiger, offener Raum für kulturellen Dialog, Begegnung auf Augenhöhe und die gemeinsame Suche nach einem neuen Klang unserer Zeit“, heißt es in der Selbstbeschreibung des Projekts.

Termin

„So klingt LU“ am Samstag, 16. Mai, ab 14.30 Uhr. Das Programm gibt es im Internet: https://www.so-klingt-lu.de.