Als Bagatellfall hätten Ermittler den Ladendiebstahl abtun können, bei dem vergangene Woche zwei Nordafrikaner in Ludwigshafen ertappt wurden. Doch nun wird den Männern eine ganze Serie derartiger Taten zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft erläutert, wie sie die Verdächtigen als mutmaßliche Profi-Ganoven entlarvt hat.

Ein Bekleidungsgeschäft des mittleren Preissegments hatten sich die beiden Männer für den Beutezug auserkoren, der ihnen in der vergangenen Woche zum Verhängnis geworden ist. Denn in dem Laden in der Ludwigshafener Rhein-Galerie fielen der 21-Jährige und sein 18-jähriger Komplize einem Wachmann auf. Dem konnten sie dann zwar noch entkommen. Doch gleich darauf wurde ihre Flucht von herbeigeeilten Polizisten gestoppt. Und anschließend widerfuhr den Verdächtigen etwas, was Ladendieben nur ganz selten passiert.

Ein Richter hat sie in Untersuchungshaft gesteckt, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Denn weil die Nordafrikaner als Bewohner des Asyl-Zentrums in Speyer vor Ort nicht verwurzelt sind, könnten sie leicht untertauchen. Allein damit ließe sich ein vorläufiger Freiheitsentzug aber trotzdem nicht rechtfertigen, wenn nur ein Bagatelldelikt vorliegt. Doch diesen beiden Beschuldigten haben die Ermittler prompt eine ganze Serie zugeordnet: Es geht um Taten in Ludwigshafen, Speyer, Mannheim und Mainz. Und um eine Gesamtbeute im Wert von etwa 17.000 Euro.