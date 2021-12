Während der Weihnachtszeit fahren die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit einem geändertem Fahrplan. Am Donnerstag, 23. Dezember, fahren die öffentlichen Verkehrsmittel noch wie an Werktagen mit durchgehendem Nachtverkehr. Am Freitag, 24. Dezember, fahren die Busse und Bahnen wie samstags, ab etwa 15 Uhr wird zum Sonntagsfahrplan mit durchgehendem Nachtverkehr gewechselt. In Ludwigshafen werden die Buslinien 71, 73, 80 und 85 ab etwa 15 Uhr eingestellt. Im Spät- und Nachtverkehr endet die Linie 96 bereits in Rheingönheim, die Weiterfahrt nach Neuhofen entfällt aufgrund der Betriebseinstellung bei Palatina-Bus ab 17 Uhr.

Nach dem Sonntagsfahrplan

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag fahren die Busse und Bahnen nach Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember fährt in Ludwigshafen die Buslinie 96 nur bis 9 Uhr auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz und Rheingönheim. Eine Weiterfahrt nach Neuhofen ist nicht möglich, da Palatina-Bus erst gegen 11 Uhr den Betrieb aufnimmt. Auch hier wird ein durchgehender Nachtverkehr vom 25. auf 26. Dezember angeboten. Auch an Silvester wird wie samstags gefahren.

In Ludwigshafen verkehrt die Linie 96 ab 21 Uhr nur auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz – Rheingönheim, die Weiterfahrt nach Neuhofen ist nicht möglich, da ab 17 Uhr der Betrieb von Palatina-Bus eingestellt wird. Auch an Neujahr wird nach dem Sonntagsfahrplan gefahren. Die Linie 96 verkehrt am 1. Januar bis 9 Uhr nur auf dem Abschnitt zwischen Berliner Platz und Rheingönheim. Die Weiterfahrt nach Neuhofen entfällt in dieser Zeit, da Palatina-Bus erst gegen 11 Uhr den Betrieb aufnimmt, so die RNV.

Weitere Infos im Netz unter rnv-online.de.