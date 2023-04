Am Freitag, 21. April, ab 13 Uhr findet in den Räumen der Institutsambulanz im St. Annastiftskrankenhaus in Mundenheim (Karolina-Burger-Straße 51) die Vernissage „Snapshots“ einer jungen Künstlerin statt. Aufgrund von paranoider Schizophrenie ist die 18-jährige Patientin in der Kinder- und Jugendpsychatrie. Dort hat sie die Kunst als Ausdrucksform für sich entdeckt. Der Titel „Snapshots“ (Schnappschüsse) bezieht sich auf das, was sie gerade beschäftigt, oft sei es ein kurzes Blitzlicht. Das Malen gibt ihr laut Ankündigung Halt in ihrem Alltag und ist für sie sinnerfüllt. Die Künstlerin malt sowohl skurrile Bilder von Menschen mit Gasmasken und leblosen Augen als auch Bilder von Mädchen mit freundlichem und fröhlichem Ausdruck oder eine harmonische Landschaft. Chefärztin Rebekka Schwarz wird eine kurze Einführung in die Ausstellung geben. Weitere Informationen im Netz unter www.st-annastiftskrankenhaus.de.