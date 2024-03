Unbekannte haben laut Polizei zwischen Freitag und Montag einen Snackautomaten in der Eisenstraße im Mannheimer Stadtteil Luzenberg aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde die Tür des Automaten mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Es wurden nahezu alle Lebens- und Verbrauchsmittel daraus gestohlen. Zudem versuchten die Täter vergeblich, an die Geldkassette zu gelangen, die durch eine weitere Tür geschützt ist. Dennoch entstand an dem Automaten ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Schadenshöhe des entwendeten Diebesguts kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 33010.