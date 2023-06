Aktuell versenden Kriminelle – getarnt als Geldinstitut – sogenannte Phishing-Nachrichten per E-Mail oder als SMS, um Daten zu stehlen. Davor warnt die Polizei. Mit täuschend echt aussehenden Nachrichten versuchten die Betrüger, persönliche Daten wie Kontoverbindungen, Passwörter oder Transaktionsnummern abzugreifen. Mit einem Link in den fingierten Nachrichten führen sie laut Polizei auf professionell gestaltete Internetseiten, auf denen persönliche Daten eingegeben werden sollen.

Anzeige erstattet

Auch eine 53-Jährige aus Ludwigshafen erhielt am Montag eine solche SMS. Nachdem sie den Link öffnete und persönliche Daten übermittelte, wurde sie misstrauisch. Sie rief ihre Bank an, die ihren Verdacht bestätigte. Die Frau erstattete Anzeige.

Die Polizei rät, keine Links in verdächtigen Nachrichten anzuklicken und keinen Anhang zu öffnen. Dass es sich um einen Betrug handeln muss, war einem 85-Jährigen aus Friesenheim laut Polizei sofort klar, als er am Montag einen Anruf erhielt. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, die sich als Microsoft-Mitarbeiterin ausgab. Sie behauptete, der Computer des Seniors sei defekt. Er besaß jedoch gar keinen PC.

Ein 84-Jähriger aus Maudach erhielt über den Messangerdienst Whatsapp eine Nachricht. Darin wurde behauptet, dass der Verfasser eine neue Nummer habe. Da in der Anrede „Hallo Mama“ stand, erkannte der 84-Jährige die betrügerische Absicht sofort.