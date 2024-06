Die englische Band Smokie war in den 1970-er Jahren eine Größe in der Musikbranche. Das ist lange her, und die alten Heroen von damals sind längst nicht mehr in der Gruppe. Smokie aber gibt es noch , in anderer Besetzung zwar, aber mit den guten, alten Songs. Im Mannheimer Capitol war das gewöhnungsbedürftig, aber die Nostalgie gewann schließlich die Oberhand.

Wenn eine Band den Stempel „Lebende Musikbox“ verdient, dann heißt sie Smokie. Eine Coverband von einer Coverband sind sie zwar noch nicht, aber keiner der fünf Herren